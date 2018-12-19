Son Dakika Haberleri: Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Masa Tenisi Turnuvası Başladı

3 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında başlatılan masa tenisi turnuvasına 120 sporcu kayıt yaptırdı.

Masa Tenisi Turnuvası Başladı, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında başlatılan masa tenisi turnuvasına 120 sporcu kayıt yaptırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün başlattığı 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Recep Gürbüz Spor salonunda, Korkuteli Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvası başladı. Turnuvaya Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler, Veteran ve Bayanlar olmaz üzere 7 kategoride 12'si bayan ve toplam 120 sporcunu katılım gösterdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, "5 gün sürecek olan turnuvamıza 120 sporcu katılım gösterdi. Her yaş gruplarında kıran kırana centilmence karşılaşmalar bekliyoruz. Amacımız her yaştan insana spor yaptırmak, sporu sevdirmek. Özellikle gençlere bu konuda örnek olmalıyız. Onları kötü alışkanlıklardan koruyup, spora özendirmeliyiz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:47 Kaynak: İHA

Antalya, Korkuteli, Spor
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