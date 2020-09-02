Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa dart, tenis, atletizm, okçuluk, satranç, kano ve masa tenisi branşlarında turnuvalar düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Zafer Haftasını Sporla" kutladı. Bayanlar, erkekler ve gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen turnuvalara toplam 250' i aşkın sporcu katılım sağladı. Turnuvalar pandemi sürecinden dolayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi.

Masa tenisinde dereceye girenlere ödüllendirildi

Şanlıurfa Tenis Dünyasında düzenlenen masa tenisi turnuvası renkli müsabakalara sahne oldu. Bayanlar, erkekler ve gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen turnuvaya çok sayıda sporcu katılım sağladı. Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren, Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu ile diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde turnuvada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. - ŞANLIURFA