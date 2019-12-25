Masa tenisi ve voleybol turnuvası şampiyonları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Masa tenisi ve voleybol turnuvası şampiyonları belli oldu - Son Dakika

Masa tenisi ve voleybol turnuvası şampiyonları belli oldu

6 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin personel arasındaki birlik ve beraberliği arttırmak adına düzenlediği masa tenisi ve voleybol turnuvası sona erdi.

Masa tenisi ve voleybol turnuvası şampiyonları belli oldu, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin personel arasındaki birlik ve beraberliği arttırmak adına düzenlediği masa tenisi ve voleybol turnuvası sona erdi. Masa tenisinde Meclis Üyeleri takımı 1'inci olurken, voleybolda ise Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü 1'inciliği göğüsledi.


İnegöl Belediyesi, personel arasındaki birlik beraberliği arttırmak adına iki ayrı kategoride turnuva düzenledi. Masa tenisi ve voleybol branşlarında yapılan turnuva sona erdi. Birimler arası yapılan turnuvada masa tenisi branşında Meclis Üyeleri takımı 1'inci olurken, Park Bahçeler Müdürlüğü takımı 2'nci, Fen İşleri Takımı ise 3'üncü oldu.


Voleybolda da büyük çekişme yaşandı. Final müsabakasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile karşılaşan Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü, çekişmeli geçen setlerde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bu sonuçla 2'nci olurken, Park Bahçeler Müdürlüğü 3'üncü ve Fen İşleri Müdürlüğü ise turnuvayı 4'üncü olarak tamamladı.


Voleybol turnuvasının final maçını Belediye Başkanı Alper Taban da seyretti. Tribünde personelin heyecanına ortak olan Başkan Taban, maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya inerek başta final oynayan takımlar olmak üzere tüm takımların oyuncularıyla görüşüp tebriklerini iletti. Taban, "İnegöl Belediyesi olarak müdürlükler arasında güzel bir organizasyona imza attığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız birlikte güzel işleri başarmak, iyi bir ekip ruhunu yakalayabilmek. Bundan sonraki süreçte de çok daha fazla böyle müdürlüklerle gidiş gelişlerimiz olacak, onları daha fazla dinleme imkanımız olacak. Burada asıl amaç, spor vesilesiyle birlik beraberliği, kardeşlik duygusunu arttırmak, geliştirmek. Biz iyi bir aileyiz. Gerçekten güzel işler de başaracağız. Ben buna adım gibi eminim. Genç bir kadrom, ekibim var. Hepsine güveniyorum" dedi.


Konuşma sonrası masa tenisi ve voleybolda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuva, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. - BURSA

İnegöl Belediyesi, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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