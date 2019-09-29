Son Dakika Haberleri: Masa Tenisi Yerel Lig 1. Etap müsabakaları tamamlandı
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Masa Tenisi Yerel Lig 1. Etap müsabakaları tamamlandı

16 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 1. Etap Müsabakaları tamamlandı.

Masa Tenisi Yerel Lig 1. Etap müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 1. Etap Müsabakaları tamamlandı.


28 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 29 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda gençler kategorisinde birinciliği Mehmet Ali Karaboğa elde ederken Yıldızlar kategorisinde ise Elif Duman birinci oldu.


Müsabakalar sonucunda derece giren sporculara madalyaları


düzenlenen tören ile verildi.


Sonuçlar;


Gençler kategorisinde


1. Mehmet Ali Karaboğa


2. Özge Yılmaz


3. Furkan Köse


4. Altınay Hatun Bulut


Yıldızlar kategorisinde


1. Elif Duman


2. Ayşe İzel Bilgiç


3. Ecrin Çetin


4. Emine Çetin - KAYSERİ

Ali Karaboğa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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