Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı.



21 -22 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadirhas Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda Gençlerde; 1. Mehmet Ali Karaboğa, 2. Ömer Kasım Bulut, 3. Altınay Hatun Bulut ve 4. Yunus Gaygisiz, Yıldızlarda ise; Yasin Akdağ, 2. Ecrin Çetin, 3. Berat Can Bölük ve 4. Emine



Çetin oldu.



Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ