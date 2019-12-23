Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı.

Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı.


21 -22 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadirhas Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda Gençlerde; 1. Mehmet Ali Karaboğa, 2. Ömer Kasım Bulut, 3. Altınay Hatun Bulut ve 4. Yunus Gaygisiz, Yıldızlarda ise; Yasin Akdağ, 2. Ecrin Çetin, 3. Berat Can Bölük ve 4. Emine


Çetin oldu.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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