Masa tenisinde 3. Lig 2 Nisan'da başlayacak
31.03.2021 10:29
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 3. Lig 1. etap maçları 2-4 Nisan'da Aydın'ın Didim ilçesinde yapılacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 3. Lig 1. etap maçları 2-4 Nisan'da Aydın'ın Didim ilçesinde yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Didim Spor Salonu'nda yapılacak 1. etap maçlarında Kovid-19 önlemleri alınacak.
Takımlarda Kovid-19 vakası olması durumunda söz konusu ekibin maçı talep edilmesi durumunda ileri bir tarihe ertelenecek. Ayrıca Yarışma Talimatı'nda bulunan, "Bir lig sezonunda 4 kere izinsiz sahaya çıkmayan takımlar ligden çıkartılır." maddesi de geçerli olmayacak.
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