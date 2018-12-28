Son Dakika Haberleri: Masa Tenisinde Federasyon Başkanlığına Tek Aday

Masa Tenisinde Federasyon Başkanlığına Tek Aday

2 saat önce

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun (TMTF) 5 Ocak Cumartesi günü Ankara'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi, başkan adaylığı için sadece Fatih Karaca başvuru yaptı.

Masa Tenisinde Federasyon Başkanlığına Tek Aday, System.String[]
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun (TMTF) 5 Ocak Cumartesi günü Ankara'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi, başkan adaylığı için sadece Fatih Karaca başvuru yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurul öncesi tek aday olan Karaca, eski federasyon başkanı Oktay Çimen ve istifa eden mevcut başkan Kerim Koç'un dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Fatih Karaca'nın 26 Aralık Çarşamba günü ilettiği başkan adaylığı başvurusu, Spor Genel Müdürlüğü ve TMTF yetkililerinden oluşan komisyonca incelenerek uygun görüldü.

TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 5 Ocak Cumartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevi'nde saat 10.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:16 Kaynak: AA

Ankara, Mabel Matiz, Spor
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