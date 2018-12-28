Masa Tenisinde Federasyon Başkanlığına Tek Aday
2 saat önce
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun (TMTF) 5 Ocak Cumartesi günü Ankara'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi, başkan adaylığı için sadece Fatih Karaca başvuru yaptı.
Türkiye
Masa Tenisi Federasyonunun (TMTF) 5 Ocak Cumartesi günü Ankara
'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi, başkan adaylığı için sadece Fatih Karaca
başvuru yaptı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurul öncesi tek aday olan Karaca, eski federasyon başkanı Oktay Çimen
ve istifa eden mevcut başkan Kerim Koç'un dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.
Fatih Karaca'nın 26 Aralık Çarşamba
günü ilettiği başkan adaylığı başvurusu, Spor Genel Müdürlüğü ve TMTF yetkililerinden oluşan komisyonca incelenerek uygun görüldü.
TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 5 Ocak Cumartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevi
'nde saat 10.30'da başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:16 Kaynak: AA
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