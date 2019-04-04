Son Dakika Haberleri: Masa Tenisinde İkinci Devre Yalova'da Başlayacak

Masa Tenisinde İkinci Devre Yalova'da Başlayacak

1 saat önce

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 5. etabı ve ikinci devre karşılaşmaları, hafta sonunda Yalova'da yapılacak.

Masa Tenisinde İkinci Devre Yalova'da Başlayacak, System.String[]
Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 5. etabı ve ikinci devre karşılaşmaları, hafta sonunda Yalova'da yapılacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre 90. Yıl Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 6- 7 Nisan tarihlerinde play-off ve klasman grubu maçları oynanacak.

Batman'da sona eren ilk devrenin ardından erkeklerde ve kadınlarda puan cetvelinde ilk 8 içinde yer alan takımlar play-off, 8'in dışında kalan ekipler de klasman grubunu oluşturdu.

Kadınlarda Fenerbahçe, TİGEM Spor, Yalova Belediyespor, Kocasinan Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çorum Gençlik ve Spor, Türk Telekom Spor ve 1955 Batman Belediyespor, erkeklerde de Fenerbahçe, Beşiktaş, Koza Wos Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom Spor, Tenis Eskrim Dağcılık (TED), Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor ve Divapan Spor ilk 8 içinde yer alarak, play-off grubunda mücadele etme hakkını kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Spor
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