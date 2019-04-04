Masa Tenisinde İkinci Devre Yalova'da Başlayacak

Türkiye
Masa Tenisi Süper Ligi 5. etabı ve ikinci devre karşılaşmaları, hafta sonunda Yalova
'da yapılacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre 90. Yıl Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 6- 7 Nisan
tarihlerinde play-off ve klasman grubu maçları oynanacak. Batman
'da sona eren ilk devrenin ardından erkeklerde ve kadınlarda puan cetvelinde ilk 8 içinde yer alan takımlar play-off, 8'in dışında kalan ekipler de klasman grubunu oluşturdu.
Kadınlarda Fenerbahçe
, TİGEM Spor, Yalova Belediyespor, Kocasinan
Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor
, Çorum
Gençlik ve Spor, Türk Telekom
Spor ve 1955 Batman Belediyespor
, erkeklerde de Fenerbahçe, Beşiktaş
, Koza
Wos Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Türk Telekom Spor, Tenis Eskrim Dağcılık (TED), Antalya Büyükşehir Belediyesi
ASAT Spor ve Divapan Spor ilk 8 içinde yer alarak, play-off grubunda mücadele etme hakkını kazandı.