Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi - Son Dakika
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Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi

01.04.2022 09:27
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında ortaokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında ortaokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti.

Belediyenin kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya farklı okullardan öğrenciler katıldı.

İlçedeki spor salonunda yapılan turnuvada finale kalan öğrencilere kupa verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun önemine değinerek, "Yarışan öğrencilerimiz güzel mücadele ederken tribünde onları destekleyen öğrenciler ise büyük heyecan yaşadı. Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi
Başkale'de ortaokullar arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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