Masa tenisinde milli takım seçmeleri ertelendi

Masa tenisinde milli takım seçme yarışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17-18 Ekim tarihlerinde Kayseri'de yapılması planlanan minik-küçük milli takım seçmeleri ile 24-25 Ekim tarihlerinde Malatya'da yapılması planlanan yıldız-genç milli takım seçme yarışmaları, koronavirüs hastalığı nedeniyle kulüplerden ve sporcu velilerinden gelen talep üzerine Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuz Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmiş olup, söz konusu müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir."