Son Dakika Haberleri: Masa Tenisinde Rakipler Belli Oldu

Masa Tenisinde Rakipler Belli Oldu

1 saat önce

2019 Avrupa Takım Masa Tenisi Şampiyonası 2. Aşama Elemeleri, 18-19 Mayıs'ta, Finlandiya ve Türkiye'de düzenlenecek.

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2019 Avrupa Takım Masa Tenisi Şampiyonası 2. Aşama Elemeleri, 18- 19 Mayıs'ta, Finlandiya ve Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Erkek ve Kadın Milli Takımlarının rakipleri belli oldu.

A Milli Erkek Takımı, Finlandiya'daki elemelerde 5. Grup'ta ev sahibi ekibin yanı sıra Lüksemburg ve Bulgaristan ile eşleşti.

İstanbul'da düzenlenecek kadın maçlarında ise milliler 1. Grup'ta Rusya ve Litvanya ile mücadele verecek.

Karşılaşmalar sonrasında grupta ilk iki sırayı elde edecek takımlar 3-8 Eylül'de Fransa'nın Nantes kentinde yapılacak Avrupa Takım Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkını kazanacak.

A Milli Erkek Takımı, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası 1. Aşama Elemeleri A Kategorisi 4. Grup'ta 3. sırayı elde ederken, A Milli Kadın Takımı da B Kategorisi 2. Grubu lider bitirmişti.

A Milli Kadın ve Erkek Takımlarının maç programı şöyle:

Kadınlar (İstanbul):

18 Mayıs: Türkiye-Rusya

19 Mayıs: Türkiye-Litvanya

Erkekler (Finlandiya):

18 Mayıs: Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-Lüksemburg

19 Mayıs: Türkiye-Bulgaristan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Avrupa, Finlandiya, Türkiye, Spor
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