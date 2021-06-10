Üye Girişi
Masa tenisinde şampiyon oldular, mutluluklarını Başkan Başdeğirmen'le paylaştılar - Son Dakika

Masa tenisinde şampiyon oldular, mutluluklarını Başkan Başdeğirmen'le paylaştılar

10.06.2021 14:31
Masa tenisinde şampiyon oldular, mutluluklarını Başkan Başdeğirmen'le paylaştılar, System.String[]

ISPARTA (İHA)Isparta'da Genç Hareket Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mesut Çelikkol ve 2.Lige yükselen Masa Tenisi Takımının Antrenörü Cengiz Adıgüzel ile sporcular Yahya Seçkin, Aytekin Sarışahin, Hüseyin Seçkin, Melih Sarışahin, Yusuf Adıgüzel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında...

ISPARTA (İHA)Isparta'da Genç Hareket Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mesut Çelikkol ve 2.Lige yükselen Masa Tenisi Takımının Antrenörü Cengiz Adıgüzel ile sporcular Yahya Seçkin, Aytekin Sarışahin, Hüseyin Seçkin, Melih Sarışahin, Yusuf Adıgüzel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

2019-2020 sezonunda masatenisi branşında 3.lige yükselen ve 2020-2021 sezonunda birinci etabı Aydın Didim, ikinci etabı Tokat'ta yapılan müsabakalar sonrasında ligi lider tamamlayan Genç Hareket Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı 4-6 Haziran tarihlerinde Hatay ilinde yapılan playy-of müsabakaları sonrasında namağlup olarak şampiyon oldu ve 2.lige yükseldi. Sporcular, teknik heyet ve kulüp başkanı Mesut Çelikkol şampiyonluk mutluluğunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaştı.

Genç Hareket Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Cengiz Adıgüzel, kulüp olarak yaptıkları çalışmalar ve Masa Tenisi Takımı olarak elde edilen başarı hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgi verdi. Adıgüzel, "Kendi yetiştirdiğimiz sporcularla bu başarıyı elde ettik. Altyapıya da önem veriyoruz, antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diyerek, Başkan Başdeğirmen'e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Alınan başarıdan dolayı teknik heyet, yönetici ve sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Şampiyonluk kupasını Isparta'mıza getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Isparta'mız için bu yıl şampiyonluklar yılı oldu. Ispartaspor'umuz 2.lige çıkarken, masa tenisi takımımız da aynı şekilde 2.lige çıkan ekibimiz oldu. Bu güzellikleri, başarıyı şehrimize yaşattığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Isparta'nın bilinirliğinin artması, isminin öne çıkmasında sporun da büyük katkısının olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, alınan başarılı sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade etti. Başdeğirmen, "Sizlerin altyapıyla, kendi çocuklarımızla bu başarıyı elde etmesi ayrı bir güzellik. Bu başarıların artarak devamı bizim dileğimizdir" şeklinde konuştu.

"Tüm sporcularımızın yanındayız"

Amatör spor kulüplerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Tüm sporcularımızın yanındayız. Kulüplerimize destek veriyoruz. Sadece maddi destek değil, altyapı desteği olarak her zaman sporcularımızın, idarecilerimizin yanındayız. Spor ile ilgili son bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz ataklarla şehrimizin tamamını spor merkezi haline getirdik. 16 semt sahası yaparak spor yapabilmenin önünü açtık. Ayrıca yüzme havuzu, spor salonu, halı sahamız ve bunların yanında da sporcularımızın altyapı hizmetini verecek bir merkez yapıyoruz. 3 adet gençlik merkezimizin yapımı devam ediyor. Gençlik merkezleri sizler için çok önemli. Masa tenisi sporcularımız için önemli. Gençlik merkezlerimiz çocuklarımızın derslerini çalışabileceği, sporunu yapabileceği bir altyapıdır. Sadece maddi olarak değil altyapı olarak da bizler her zaman sizleri destekliyoruz. Yapılan spor yatırımları ile sizlerin aldığı başarıları taçlandırmış oluyoruz. Bu şampiyonluk kupaları ile yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını aldığımızı görüyorum. Her türlü yardıma hazırız, Isparta Belediyesi her zaman sporcunun yanında. Başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Masa tenisinde şampiyon oldular, mutluluklarını Başkan Başdeğirmen'le paylaştılar
Masa tenisinde şampiyon oldular, mutluluklarını Başkan Başdeğirmen'le paylaştılar

Şükrü Başdeğirmen, Şampiyon, Isparta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Masa tenisinde şampiyon oldular, mutluluklarını Başkan Başdeğirmen'le paylaştılar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı 14:57 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 14:51 Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı 14:33 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti 14:00 Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar

Son Dakika Haberleri
15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:45 Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı
14:40 Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var
14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz         
15:21
Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi         
15:09
Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira         
14:58
Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?         
14:53
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Son Dakika! Danıştay'dan Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor         
14:28
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı         
12:32
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 15:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Masa tenisinde şampiyon oldular, mutluluklarını Başkan Başdeğirmen'le paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement