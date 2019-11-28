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Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından personel arasında düzenlenen 'Ferdi Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi.

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Osmangazi Belediyesi tarafından personel arasında düzenlenen 'Ferdi Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya belediyenin bütün birimlerinden 4'i kadın, 21'i ise erkek olmak üzere toplam 25 personel katıldı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın eleme usülü gerçekleştirilen ilk tur ve ikinci tur karşılaşmalarının ardından erkeklerde Zabıta Müdürlüğü'nden Yavuz Sezen, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Fatih Gonca, Tesisler Müdürlüğü'nden Celalettin Altuntaş ve Erdinç Derya, finale yükseldi. Kadınlarda ise finalde mücadele etmeye hak kazanan isimler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden Hülya Çetin, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden Münevver Arifoğlu, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden Nihan Çınar ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden Tuğba Akpınar oldu.


Grup usülü gerçekleştirilen final karşılaşmaları sonunda Zabıta Müdürlüğü'nden Yavuz Sezen rakiplerinin hepsini yenerek şampiyon oldu. Kadınlarda ise şampiyonluk kupasının sahibi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden Hülya Çetin oldu. Final grubu maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren personele ödülleri takdim edildi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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