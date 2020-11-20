Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak - Son Dakika

Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak

20.11.2020 09:05
Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak, System.String[]

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 2. etap karşılaşmaları yarın Adana'da başlayacak.

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 2. etap karşılaşmaları yarın Adana'da başlayacak.

Adana'da Adnan Menderes Spor Salonu'nda hafta sonu yapılacak organizasyona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı erkeklerde Yalova Belediyespor, kadınlarda ise Fenerbahçe, Trabzonspor, Kocasinan Belediyespor, Çorum Gençlik Spor ve Merit Grup Real Mardin katılamayacak. Söz konusu takımların maçları ileriki etaplarda oynanacak.

Ertelenen maçlardan dolayı boş olan masalarda, kadın takımlarının müracaat etmesi halinde bir sonraki etaplarda oynanacak karşılaşmalara izin verilecek.

Süper Lig'de Balıkesir'de yapılan ilk etap sonunda erkeklerde Beşiktaş, KBS MTD ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadınlarda ise Fenerbahçe, TİGEM, Kocasinan Belediyespor ile Trabzonspor ilk sırayı paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Özbek, Adana, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak - Son Dakika Spor


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