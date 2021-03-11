Masa tenisinde Süper Lig'in 3. etabı, 27-28 Mart'ta Ankara'da yapılacak
11.03.2021 10:05
Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmalarının 27-28 Mart'ta Ankara'da yapılacağı duyuruldu.
Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmalarının 27-28 Mart'ta Ankara'da yapılacağı duyuruldu.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, 3. etabı oynanacak Süper Lig'de karşılaşmaların Ankara Mamak Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
Ligde ilk iki etap sonunda erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda ise Tigemspor lider durumda bulunuyor.
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