Masa tenisinde TİGEM Spor, Avrupa'da sahne alıyor

Masa tenisinde TİGEM Spor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın 2. tur grup maçlarına başlıyor.

Türk temsilcisi C Grubu'nda 1 Lüksemburg, 2 de Belçika ekibiyle mücadele verecek.

TİGEM Spor, Belçika'daki grup mücadelesinde, ilk maçında yarın Lüksemburg temsilcisi DT Roodt-Syre ile karşılaşacak. Türk ekibi günün ikinci maçında ise Belçika temsilcisi CTT Tiege ile karşı karşıya gelecek.

Kupanın tecrübeli ekibi TİGEM Spor, grubundaki son maçında ise 15 Eylül Pazar günü yine Belçika ekiplerinden TT Jamoigne ile mücadele edecek.

Bu kupadaki diğer Türk takımı Kocasinan Belediyespor ise 3. turdan itibaren kupaya dahil olacak.