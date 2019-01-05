Son Dakika Haberleri: Masa Tenisinde Yeni Başkan Fatih Karaca

Masa Tenisinde Yeni Başkan Fatih Karaca

1 saat önce

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun olağanüstü genel kurulunda Fatih Karaca başkanlığa seçildi.

Masa Tenisinde Yeni Başkan Fatih Karaca, System.String[]
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun olağanüstü genel kurulunda Fatih Karaca başkanlığa seçildi.

Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurula 233 delegeden 119'u katıldı.

Kongreye tek aday olarak giren Fatih Karaca, geçerli 113 oyun 104'ünü alarak federasyonun yeni başkanı oldu.

Genel kurulda konuşan Karaca, 1997 yılından bu yana masa tenisine hizmet ettiğini belirterek, "Mevcut federasyonda başkan vekilliği görevinde bulundum. Lisanslı sporcu sayısını artırmak, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve milli takımlara sporcu seçilmesinde şeffaf olmak temel hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Federasyonun mali yapısıyla ilgili olarak da değerlendirme yapan Karaca, "İki milyon lira borcumuz bulunmaktadır. Mali disiplini sağlayıp, denk bütçeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sponsor arayışındayız. Sponsorlar bularak rahatlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Karaca başkanlığındaki Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında şu isimler yer aldı:

Yönetim kurulu: Ahmet Semih Arıncı, Ahmet Yaprak, Ali Tangör, Cem Uğurlaş, Gökçe Ok, Metin Biberci, Metin Kilik, Mustafa Akgün, Mücahit Soyak, Osman Can, Ömercan Kulaklıkaya, Savaş Ertufan, Şerif Yılmaz ve Tayfun Şık.

Disiplin kurulu: Serhat Kemal Yılmaz, Veli Böke, Aydın Keskin Kadıoğlu, Melih Serim ve Ali Metin.

Denetleme kurulu: Tevfik Tan, Abdüsettar Yarar. Ayrıca 3 üye Spor Genel Müdürlüğü tarafından atanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Başkent Öğretmenevi, Türkiye, Mabel Matiz, Spor
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