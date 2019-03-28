Masa Tenisinde Yıldız Gibi Parlıyor

Kocaeli'nin ve Türkiye'nin en köklü amatör spor kulüplerinden olan Kocaeli Büyükşehir Belefiyesi Kağıtspor, 28 branşta alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geleceğin yıldızlarının yetiştiği sporcu fabrikasında Masa Tenisi branşında geleceğin başarılı sporcuları arasında gösterilen Ekin Burak'ın hedefi dünya şampiyonluğu.

YETENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

12 yaşındaki genç sporcu Ekin Burak, 8 yaşında beden eğitimi öğretmenin desteği ile Kağıtspor'da Masa Tenisi ile tanıştı. Genç sporcu Kağıtspor'da alt yapıda antrenmanlarına devam ederken yetenekleri ile hocaların kısa sürede dikkatini çekti. Kısa sürede büyük gelişme kaydeden başarılı sporcu önemli başarılar kazanarak spor otoritelerinin de beğenisini kazandı.

HAFTADA 5 GÜN ANTRENMAN YAPIYORUM

Hedeflerinin Avrupa ve dünya arenasında madalya kazanıp Türk bayrağını göklere çektirmek olduğunu belirten Ekin; "Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Yurt dışından ve yurt içinde uygulanan farklı antrenman stillerini deniyoruz. Yarışmalar için özel antrenmanlar yapıyoruz. Farklı kombinasyonlar üzerinde hocalarımla çalışıyoruz." dedi.

HEDEF AVRUPA VE DÜNYA ARENASI

Daha önce Çorum'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında Türkiye 2. si olduğunu belirten Ekin" Bu derecenin arkasından Ankara'da düzenlenen genel klasman müsabakalarında 4. oldum. Her yarışmadan dersler çıkartıyorum. İnşallah öncelikle Türkiye Şampiyonasından birincilik ile dönmek olmak ondan sonra Avrupa ve dünya arenasında başarılar kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.