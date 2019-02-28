Son Dakika Haberleri: Masa Tenisinde Yıldızlar Parladı

Masa Tenisinde Yıldızlar Parladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Okullar arası 2018-2019 Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

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Çok Amaçlı Spor Salonu ile 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar sonucunda Yıldız Kızlarda; Turgutlu Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu şampiyon olurken, Turgutlu 7 Eylül Ortaokulu ikinci, Kula Atatürk Ortaokulu üçüncü, Salihli Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde ise Akhisar Özel Yüksel Ortaokulu şampiyon olurken, Akhisar Bahçeşehir Ortaokulu ikinci, Turgutlu Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu üçüncü, Soma Ayşe Temizel Ortaokulu dördüncü oldu. Vizeyi alan sporcular ve okullar, 12-14 Nisan'da Masa Tenisi Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda mücadele edecek. Sporcuların, Manisa veya Burdur'da yapılması planlanan müsabakalarda ter dökmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:06 Kaynak: Bültenler

Turgutlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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