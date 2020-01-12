Masa tenisine renk getirecekler

Zonguldak Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleriyle kahvaltıda biraya geldi.



Zonguldak'ta 5 ay önce Masa Tenisi sporunu yaygın hale getirmek için kurulan Zonguldak Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği bugün Cafe Miss'de yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini kaynaştırmak amacıyla kahvaltı düzenledi.



Kahvaltıya, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İş Kur Müdürü Gönül Demir Su, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, Zonguldak Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. Salih Çeter, Başkan Yardımcısı Alemdar Berberoğlu, Dernek Saymanı ve Masa Tenisi Antrenörü Burçin Aygün, Dernek Sekreteri Yemek Cihan,Asil Üye Seda Dönmez, İlke Efe, Masa Tenisi Antrenörleri ve Dernek Üyeleri Osman Yılmaz, Hilal Yamak ve üyeler katıldı.



Birlik beraberlik mesajlarının verildiği kahvaltı etkinliğinde Zonguldak Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. Salih Çeter, 2020 yılında yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler vererek, yönetim kurulu üyelerini dernek üyeleriyle tanıştırdı. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.



Başkan Salih Çeten; 'Masa Tenisini Zonguldak'ta yaygın hale getirmek istiyoruz'



Zonguldak Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. Salih Çeter, hedeflerinin masa tenisi sporunun Zonguldak'ta yaygın hale getirmek olduğunu söyleyerek, "Zonguldak Masa Tenisi Spor Kulübü Derneğinin tanışma ve kaynaşma kahvaltısı olarak düzenledik. Derneğimiz Ağustos 2019 tarihinde kuruldu. 4 5 aylık bir süreci var. Kuruluşumuzdan sonra kalıcı yönetimini seçerek göreve başladık. Bizim amacımız her yaşa uygun olan masa tenisini Zonguldak'ta yaygın hale getirmek. Bu sporu yapan hem kendi üyelerimize hemde çocuklarımıza daha iyi şartlarda bu sporu yapmları için bu derneği kurduk. Bir çok ilde olduğu gibi Zonguldak'ta da bölgesel ve ulusal turnuvalar düzenleyerek şehirimizi tanıtmak istiyoruz. Yetenekli 3 tane milli oyuncumuz var. Bu oyunculara katkı sağlamak istiyoruz. Şuanda 30 35 tane üyemiz var. Yıl sonunda bu sayıyı 300'lere çıkarmak istiyoruz. Sivil Toplum Kuruluşu olarak ilimizden geleni yapacağız. Kamunun da bizlere desteği var. Sağolsun Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'de bizlere gerekli desteği verecekler. Amacımız Masa Tenisini bu şehirde herkesin tanıdığı bildiği bir spor haline getirmek"diye konuştu.



Başkan Yardımcısı Alemdar Berberoğlu; 'Yıllık 50 bin TL'lik bütçe ile gençlere destek olacağız'



Zonguldak Veteranlar Masa Tenisi Derneği Başkan Yardımcısı Alemdar Berberoğlu, yıllık 50 bin lira bir bütçe oluşturarak gençlere destek olacaklarını belirterek, "Dr.Salih Çeter Başkanlığında bu dernek kuruldu. Ama çok iyi bir yapıya sahip. Güzel bir yönetim kurulu üyeleri var. Her biri gönüllü olarak bu işin içerisine girdi. Zonguldak Gençlerine ve Veteranlarına faydalı olmak amacıyla bu derneği kurduk. Masa Tenisi İl Temsilciliği, Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Valilik ve STK'lar olarak bizler birliktelik olursa bu tenis derneğini bir yere getiririz. Bu birlikteliğin ilk tanışması olarak bu kahvaltıyı düzenledik. 60'ya insan var burada gelenler burada son derece samimi inşallah çoğalacağız. Yıllık 50 bin lira gibi bir bütçe oluşturarak çocuklarımıza destek olacağız. Bizi izlemeye devam edin güzel şeyler olacak"dedi.



Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel; 'Masa Tenisi adına güzel faaliyetler yapan bir dernek'



Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, masa tenisi adına güzel faaliyetler yapan bir dernek olduğunu ifade ederek, "Derneğimizin dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında biraraya geldik. Zonguldak ilinde masa tenisi adına çok güzel faaliyetler yapan bir dernek. Birlikte el ele vererek 2020 yılında güzel basamaklar atarak güzel şeyler yapacağız. İnşallah hayırlısı olur"şeklinde konuştu. - ZONGULDAK