Son Dakika Haberleri: Masa tenisine Tepebaşı imzası
Son Dakika Spor Masa tenisine Tepebaşı imzası

Masa tenisine Tepebaşı imzası

7 saat önce

Eskişehir Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden masa tenisi sporcuları, elde ettikleri başarılar ile isminden söz ettirmeye devam ediyor.

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Eskişehir Tepebaşı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden masa tenisi sporcuları, elde ettikleri başarılar ile isminden söz ettirmeye devam ediyor.


Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü son olarak 2009-2011 doğumlu sporcular arasında düzenlenen Masa Tenisi Minikler İl Birinciliği kızlar kategorisinde Buğlem Eylül Er ile şampiyon oldu. Erkekler kategorisinde ise Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcularından Kağan Aydoğdu ikinci, Mehmet Söğücüklü de üçüncülük başarısı elde etti. Antrenör Tunay Coşkun'un gözetiminde çalışmalarına devam eden sporcular, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a sağladığı imkanlar ve spora katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.


Başarılı sporcular ve antrenörlerini kutlayan Başkan Ataç ise "Sporun birçok alanında başarılar elde ediyoruz. Gençler ve çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz spor yatırımlarının ilgi görmesi ve başarıya ulaşması gurur verici. Sanat ve spor ile ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. Antrenörlerini ve sporcularımız başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü ayrıca elde ettikleri dereceler neticesinde Genç Kız ve Genç Erkekler kategorisinde 7-8 Aralık tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek olan şampiyonada Eskişehir'i temsil edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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