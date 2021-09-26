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Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor - Son Dakika

Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor

26.09.2021 11:00

Küçük yaşta başladıkları masa tenisinde sayısız kupa ve madalya kazanan Masa Tenisi A Milli Takım sporcuları ikiz kardeşler İbrahim ve Ziver Gündüz, Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küçük yaşta başladıkları masa tenisinde sayısız kupa ve madalya kazanan Masa Tenisi A Milli Takım sporcuları ikiz kardeşler İbrahim ve Ziver Gündüz, Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başarılarıyla A Milli Takıma kadar yükselen 24 yaşındaki kardeşler, son olarak Bulgaristan'da düzenlenen 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda Çift Erkeklerde Balkan Şampiyonluğu'nu elde etti.

Yeni şampiyonluklar kazanmak için antrenmanlarını aralıksız sürdüren kardeşlerden İbrahim, 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Romanya'nın Cluj kentinde yapılacak Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını terletecek.

Milli takım seçmelerinde beşinci olduğu için ikizini ilk defa bir turnuvaya yalnız gönderecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ziver Gündüz ise kasım ayında başlayacak Süper Lig'e hazırlanıyor.

"İkizimle hayallerimiz de ortak"

Beşiktaş ve Fenerbahçe formlarını giydikten sonra Almanya'nın üçüncü lig ekiplerinden Leiselheim'a transfer olan İbrahim Gündüz, AA muhabirine, kendini geliştirmek için Almanya'ya gittiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Umarım bu yolda başarılı olurum. En son Balkan Şampiyonası'ndan geldik. Takımlarda Balkan şampiyonluğunu aldık ve İstiklal Marşı'nı okuttuk. Bu bizim için ayrı bir gururdu. Son turnuvamızdan böyle bir başarıyla dönmek bizi çok mutlu etti. Pazar günü Romanya'ya Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da en iyi dereceyi almak için elimizden geleni yapacağız."

İkiziyle ilk defa bir turnuvaya katılamayacağına dikkati çeken Gündüz, onunla birlikte katılmanın avantajlı olduğunu belirterek, "Yanınızda kardeşten öte ikiziniz olduğu zaman kendinizi daha rahat ve güvende hissediyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu. Ayrıca ikizimle hayallerimiz de ortak. Benim de en büyük hedefim olimpiyatlara gitmek ve olabilirse bir başarı elde etmek. Hedefimiz bunu gerçekleştirmek ve ilk sporcular olmak istiyoruz." diye konuştu.

Hedef olimpiyatlar

İkizini Romanya'ya yalnız gönderecek olmanın buruk mutluluğunu yaşayan milli sporcu Ziver Gündüz ise ikiziyle yaklaşık 14 yıldır masa tenisi oynadığını anlattı.

Gündüz, ikiziyle beraber bu yola çıktıklarını dile getirerek, "Her zaman bir birimizin arkasını kolladık. Birlikte antrenmanlar yaptık. Bu da bizi diğerlerinden ayıran farklı bir nokta oldu. Biz dünyaya birlikte geldik ve her şeyimizi beraber yaptık. Çok ayrı, çok özel bir duygu. İkimizin hedefi olimpiyat. Avrupa, Balkan turnuvalarında dereceler yaptık ama hedefimiz olimpiyata katılmak. Umarım orada da derece alırız." ifadelerini kullandı.

İkiz çocuklarının elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduğunu anlatan baba Birol Gündüz de özellikle Bulgaristan'daki Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağının gönlere çekilmesinden dolayı ayrı bir mutluluk yaşadığını vurguladı.

Gündüz, ikizi çocuk sahibi olmanın farklı bir duygu olduğunu aktararak, "Kendilerine bana çok duygulu anlar yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Doğdukları an çok güzeldi benim için. Bir kızım ve bir oğlum varken dünyaya geldiler. İkiz çocuklarımın başarıları ve bunun yanında milli takıma seçilmeleri bir sevinç yumağı. İnşallah Allah herkese böyle güzel hisleri yaşamasını nasip eder." dedi.

Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor
Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor
Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor
Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor
Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor

Milli Takım, Türkiye, Romanya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Masa tenisinin ikiz şampiyonları, olimpiyatı hedefliyor - Son Dakika


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