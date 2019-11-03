Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en iyi 16 masa tenisi sporcusu arasında gösterilen ve bu sene Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzalayarak 'Bursa'da oynama' hayaline kavuşan Ece Haraç'ı ağırladı.



Büyükşehir Belediye Binasında gerçekleşen görüşmeye, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Masa Tenisi Branş Sorumlusu Metin Biberci de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 2019 yılı içerisinde Balkan Gençler Şampiyonu olan Ece Haraç'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2002 doğumlu Ece'nin genç yaşına rağmen dünyanın en iyi 16 sporcusu arasında gösterildiğini belirten Aktaş, "Ece Haraç, Dünya Masa Tenisi Federasyonu tarafından 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na davet edildi. Türkiye'den ilk kez bir sporcunun bu organizasyona katılacak olması, hem Bursa hem de Büyükşehir Belediyespor olarak göğsümüzü kabartan önemli bir ayrıcalık" dedi.



Ece Haraç'ı elde ettiği başarılar nedeniyle kutlayan Başkan Aktaş, aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlanan genç sporcuya eğitim hayatında başarılar diledi. - BURSA