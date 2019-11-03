Son Dakika Haberleri: Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir'de
Son Dakika Spor Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir'de

Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir'de

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en iyi 16 masa tenisi sporcusu arasında gösterilen ve bu sene Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzalayarak 'Bursa'da oynama' hayaline kavuşan Ece Haraç'ı ağırladı.

Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir'de, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en iyi 16 masa tenisi sporcusu arasında gösterilen ve bu sene Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzalayarak 'Bursa'da oynama' hayaline kavuşan Ece Haraç'ı ağırladı.


Büyükşehir Belediye Binasında gerçekleşen görüşmeye, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Masa Tenisi Branş Sorumlusu Metin Biberci de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 2019 yılı içerisinde Balkan Gençler Şampiyonu olan Ece Haraç'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2002 doğumlu Ece'nin genç yaşına rağmen dünyanın en iyi 16 sporcusu arasında gösterildiğini belirten Aktaş, "Ece Haraç, Dünya Masa Tenisi Federasyonu tarafından 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na davet edildi. Türkiye'den ilk kez bir sporcunun bu organizasyona katılacak olması, hem Bursa hem de Büyükşehir Belediyespor olarak göğsümüzü kabartan önemli bir ayrıcalık" dedi.


Ece Haraç'ı elde ettiği başarılar nedeniyle kutlayan Başkan Aktaş, aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlanan genç sporcuya eğitim hayatında başarılar diledi. - BURSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı! Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]