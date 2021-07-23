Masa tenisinin minik şampiyonu Ali Enes, müsabakalara evde yemek masasında hazırlandı

Konya'da yaşayan 4 kişilik Seren ailesinin en küçük üyesi "minik altı" kategorisi Türkiye şampiyonu Ali Enes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında masa tenisi kursunun kapanmasına aldırış etmeden evdeki yemek masalarını birleştirerek ablasıyla birlikte şampiyonaya hazırlandı.

Selçuklu Belediye spor Kulübü sporcusu 9 yaşındaki Ali Enes Seren, masa tenisine 4 yıl önce ablası ve babasından etkilenerek başladı.

Kovid-19 salgını döneminde ablası Ayşe Nisa (13) ile evdeki yemek masalarını birleştirerek antrenmanlarına devam eden Ali Enes, çalışmalarının karşılığını Konya'da düzenlenen, aynı zamanda Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan Minikler Ferdi Milli Takım Seçmeleri'nde aldı.

Turnuvalara katılan Seren ailesi, şampiyonalarda birbirine destek oluyor. Anne Derya Seren tribünden baba Hasan Seren ise masa kenarından çocuklarına destek veriyor.

Anne Derya Seren: "Yemek masalarını çocuklara feda ettim"

Anne Derya Seren, Ali Enes'in milli takım seçmelerine nasıl hazırlandığını AA muhabirine anlattı.

Oğlunun hem babası hem de ablasının masa tenisi tutkusunun olduğunu vurgulayan Derya Seren, "Kurslar açıkken her gün antrenmanlara geldik. Kendi eğlencelerimizden taviz verdik ancak antrenmanlarımızdan asla taviz vermedik. Spor okullarına yaklaşık 4 yıl devam ettik. Tabii bunun karşılığını aldık. Ali Enes milli takım seçmelerinde, Türkiye şampiyonalarında birinci olarak bizi onurlandırdı." diye konuştu.

Derya Seren, Kovid-19 salgın döneminde de çalışmalarına ara vermeden evde devam ettiklerini vurgulayarak, babalarının hem Ali Enes hem de Ayşe Nisa ile antrenman yaptığını söyledi.

Ali Enes'in evde yemek masasıyla antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Derya Seren, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde eşimin aklına; çocukları evdeki yemek masalarında çalıştırmak geldi. Önce beni bir ikna etmek için uğraştılar. Salon masasını çocuklara feda ettim. Baktılar salon masasının boyutu masa tenisinin boyutuyla aynı değil. Bu sefer 'mutfak masasını da alacağız' dediler. Mutfak masasını salona getirdiler. Boyutunu sağını solunu ayarladılar. Evin salonunu masa tenisi salonuna çevirdiler. Salon ve mutfaktaki yemek masalarını birleştirerek ablasıyla birlikte Ali Enes her gün babasının gözetiminde antrenman yaptı. Eşyaları kenarlara toparladık. Çocuklar için tam ortam oluşturduk. Pandemi süreci böyle geçti. Hem antrenmanlarını aksatmamış oldular hem de enerjilerini atmış odular. Bizim için güzel bir süreç oldu."

Baba Hasan Seren: "Çocukların spordan kopmaması için çabaladık"

Masa Tenisi Konya İl Temsilcisi baba Hasan Seren ise salgın döneminde çocukların spora devam edebilmesi için kendi imkanlarıyla evin salonunu masa tenisine uygun hale getirdiklerini söyledi.

Eşi Derya Seren'in ilk başlarda karşı çıktığını ifade eden baba Seren, "Sonrasında çocukların antrenman yapma isteğini görünce o da destek vermeye başladı. Bu şekilde çocukların spordan kopmaması için çabaladık." dedi.

Ali Enes: "Annem biraz zor izin verdi"

Ali Enes de anne ve babasına böyle bir gurur yaşattığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonaya hazırlanırken spor okullarının salgından dolayı kapandığını hatırlatan Ali Enes, "Salgın döneminde antrenmanlara gidemediğimiz için evde annemin yemek masalarını almaya ikna ettik. Annem biraz zor izin verdi. Hatta salon temizken bile 'salonu pisletmişsiniz' diye kızmıştı. Bu şekilde çalıştık ve şampiyon oldum. Milli takımlara seçildiğim için çok mutlu oldum. Fransa'ya gideceğimi öğrendiğimde şok geçirmiştim. İnşallah orada da ülkemi en güzel şekilde temsil edip Avrupa birincisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Ali Enes ile şampiyona öncesi çok yoğun çalıştıklarını vurgulayan abla Ayşe Nisa da kardeşinin şampiyon olmasında kendisinin de katkısı olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte ise kendisinin de milli takıma girmek için daha çok çalışacağını söyledi.