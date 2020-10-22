Evrensekiz beldesinde jandarma ekiplerine, gece yarısı bir mekanda yüksek sesle müzik dinlendiği, maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak, alkol kullanıldığı yönündeihbarda bulunuldu. İşletmeye giden jandarma ekipleri, bir masada 6 müşterinin oturduğunu, 'Yan yana sandalyeler arası 60 santim olarak düzenlenmelidir' maddesine riayet edilmediğini belirleyerek, mekan sahibi H.Ö.'ye 'yasaklara aykırı hareket etmek veya zorunluluklara uymamak'tan 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan beldede jandarma kontrolünde maske takmadıkları saptanan B.S.C. ve C.B.'ye 900'er liradan toplam 1800 lira para cezası kesildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Masada 6 müşterinin oturduğu işletmeye 3 bin 150 lira ceza - Son Dakika