- "Masada kalırsın" denilince 25 kilo verdi - Son Dakika

- "Masada kalırsın" denilince 25 kilo verdi

11.11.2020 12:39

- "Masada kalırsın" denilince 25 kilo verdi Doktor doktor gezen Er, çareyi Hatem'de buldu Gaziantep'te hayatının uzun bir dönemini şeker ve böbrek hastalığıyla geçiren 54 yaşındaki Hasan Er, gittiği doktorların 'masada kalırsın' dediği süreçte çareyi Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde buldu.

- "Masada kalırsın" denilince 25 kilo verdi

Doktor doktor gezen Er, çareyi Hatem'de buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te hayatının uzun bir dönemini şeker ve böbrek hastalığıyla geçiren 54 yaşındaki Hasan Er, gittiği doktorların 'masada kalırsın' dediği süreçte çareyi Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde buldu. Yaklaşık 135 kilo olarak başvurduğu hastanede, kısa süre içerisinde 111 kiloya kadar düşünce ameliyat edidi.

Samsun'dan İstanbul'da yaşayan ve aşırı kilololarının yanı sıra şeker ve böbrek hastalıkları ile uğraşan 54 yaşındaki Hasan Er, tedavi için bir çok hastaneye giderek, doktor doktor gezdi.Çaresizliğe kapıldığı dönemde kendisinin 'maddi durumum iyi olmasına rağmen kendisini ameliyat edecek doktor bulamamaması nedeniyle ağladığını kaydeden Er, uzun bir süre ise böbreklerine takılan telle yaşamını sürdürdü. Kiloları nedeniyle hiç bir tedaviden olumlu bir sonuç alamayan Er, rahatsızlığı ve tedavi sürecinde çektiği acının da yanına kar kaldığını anlatarak, "10 yıldır şeker hastasıyım yaklaşık 12 yıldan beride böbrek hastasıyım. Uzun zamandır da böbreklerimde tel kullanarak hayatımı devam ettiriyordum yani yoğun kilolardan dolayı herhangi bir tedaviye cevap alamıyordum. Kaç tane hastane gezdiysem Samsun'dan İstanbul'a kadar gittim. Herkesin söylediği tek bir kelime var 'seni ameliyat ettiğimiz zaman sen masadan kalkamazsın' cümlesiydi. En son çareyi Hatem Hastanesinde Emin hocamla buldum" dedi.

500-600'ün altında göremediği şeker değerinin şimdi 155'lerde olduğunu kaydeden Er, "Emin hocam mideye bir balon takalım, bir yıllık sürede kilonu biraz düşürelim, ondan sonra ameliyatı yapabiliriz demişti. 135 kiloydum mide balonu takılınca 111 kiloya düştükten sonra Gastrik By-Pass ameliyatına girdim. Emin hocam Allah'ın izniyle senin böbreklerinde herhangi bir sorun yaşatmadan bu ameliyatı gerçekleştireceğim dedi. Ben ilk önce Allah'a sonra Emin hocama güvenerek bu ameliyata girdim. Ameliyata karar vermemdeki en büyük etkenlerden biride 6 ay öncede oğlumun Hatem Hastanesinde Dr. Emin Yılmaz tarafından ameliyat olmasıydı. Oğlumun da kilosu ve şekeri yüksekti, ondaki değişimi görünce daha çok güvenim arttı. Ameliyat oldum, çok memnunum. Kendimi çok iyi hissediyorum, yani 500-600'ün altını görmediğim şekerimi 155'lere geldiğini görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"Maddi durumum iyi olmasına rağmen beni ameliyat edecek doktor bulamadım"

Samsun'daki doktor ile görüşmesinde ameliyattan sağ çıkamayacağı söylenen Hasan Er, "Samsun'daki doktorum bu ameliyattan sağ kurtulamazsın dediğinde ben doktorun odasından dışarı çıkıp, 'maddi durumum iyi olmasına rağmen canımı kurtaramıyorum' diye ağladım" ifadelerini kullandı.

Babasının ameliyatından önce kendisinin de şeker hastalığından ve fazla kilolarından ameliyatla kurtulduğunu anlatan oğlu Ali Er ise, " Hangi hastaneye gittiysem biz bu ameliyatı yaparsak yaşayamazsın, şeker değerlerinde yüksek masada kalabilirsin dediler. Araştırmalarım sonucunda Emin hocaya ulaştım, Hatem Hastanesine geldim. Muayenem ve tahlillerim yapıldı. Ameliyat için uygun olduğumu söylendi 5. ayın 14'ünde Hatem Hastanesinde ameliyat oldum. Ameliyat sonrasında 350 olan şeker değerim 150'ye inmişti. Aşırı kiloluydum merdiven çıkmayı hiç sevmezdim şu anda rahatlıkla merdivenleri kullanıyorum" şeklinde konuştu.

"İlaçsız taburcu oldu"

Yapılan tahlil ve muayenelerin sonunda ameliyata karar veren Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, Er'in ilk önce kilosunu düşürmek için mide bolunu kullandıklarını belirtti.

Op. Dr. Emin Yılmaz, "Hasan bey kilosu biraz fazlaydı tabii öncelikle ne yapabiliriz diye düşündük. En risksiz olarak başlangıç yapmak için ve hastamıza 1 yıllık ayarlanabilir bir mide balonu taktık ve hastamız bu yöntemle yaklaşık 25 kilo verince ameliyatın daha kolay olacağını düşündük, sonrasında ameliyata karar verdik. İyi bir hazırlık yapmamız gerekiyordu. Aksi takdirde hastamız çok büyük sıkıntıya girecekti. Yaptığımız ameliyatın hiçbir anlamı olmayacaktı. Böbrek fonksiyonlarını ayarladıktan sonra hastamızı ameliyata aldık ve hastamıza şeker ameliyatı dediğimiz mini Gastrik By-Pass yaptık. Ameliyatın 3. gününde hastanın böbrek fonksiyonları düşmeye başladı ve ilaçsız olarak hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Ameliyatın güvenilir olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Saadet Tayşi ise, "Obezite ameliyatlarından sonra midenin yüzde 75-80'lik kısmı alındığı için ilk ay hızlı kilo verilir. Biz bunun yanı sıra hastalarımızın dirençlerini kaybetmemesi adına protein takviyesi veriyoruz ki, hastalarımız daha hızlı iyileşsin. Süreç bizim kontrolümüz altında. Bu zamanda ani kilo kaybının da sağlığa zararı olmuyor" şeklinde konuştu.

- Masada kalırsın denilince 25 kilo verdi
- Masada kalırsın denilince 25 kilo verdi
- Masada kalırsın denilince 25 kilo verdi
- Masada kalırsın denilince 25 kilo verdi

Gaziantep, Hasan Er, İstanbul, Samsun, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - 'Masada kalırsın' denilince 25 kilo verdi - Son Dakika


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