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'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu - Son Dakika

'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu

14.06.2021 22:09

'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr.

'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu

Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel:

"Türkiye, son 20 yılda sağlıkta çağ atladı"

VAN - Türkiye'nin en önemli merkezlerindeki doktorların 'masada kalırsın, sesin kısılır, felç kalırsın' denilen glumus tümörü hastaları, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla sağlıklarına kavuştular.

Adana ve Antalya'da glumus tümörü hastalar Lokman Hekim Van Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla sağlıklarına kavuştular. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, glumus tümörünün ender görülen bir tümör olmasına rağmen bölgede çok sık görüldüğünü söyledi. 30 yıllık meslek hayatının ilk 15 yılında glumus tümörünü hiç görmediğini aktaran Başel, bu tümörü Van'a ilk geldiği dönemde görmeye başladığını söyledi. Türkiye'nin her yerinden hastaların geldiğini vurgulayan Başel, "Şu anda kliniğimizde Gaziantep'ten, Bolu'dan, Adana'dan, Yozgat'tan hastamız var. Türkiye'nin her yerinden zaman zaman hastalarımız var. Şu anda Türkiye'de bu ameliyatı bizim kadar yoğun yapan hiçbir bir merkez yok. Bu hastalarımız Türkiye'nin en büyük hastanelerine gidip, ameliyat olamaz diye evlerine gönderilen hastalar. Şu anda da kliniğimdeki hastalar Antalya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan birçok hekimle görüşerek geldi. Bu hastalarımıza 'masada kalırsın, felç olursun, sesin çıkmayacak' gibi bir sürü komplikasyonlar anlatılmış. Tabi hastaya bunlar anlatılınca, hasta ameliyattan korkuyor ama tümör düzelmiyor ve gittikçe büyüyor. Bu hastamızın yaklaşık 6 santimlik tümörünü zor bir şekilde çıkardık ama Allah'a şükür hiçbir komplikasyon gelişmedi. Yine Adana'dan gelen Özge Elibol hastamızı bize gelen kadar çok korkutmuşlar. Bizimle irtibata geçti, hatta daha önce bizde ameliyat olan hastalarla irtibata geçti. Bizde kendisine gereken güveni verdik. Ameliyat oldu. Hastamızın en büyük çekincesi sesinin gitmesiydi. Biz elimizden geldiği kadar sesini koruduk. Çok şükür hastamızın durumu iyi en kısa zamanda taburcu olacak" dedi.

"Bütün tümörleri çıkaracak imkanlarımız var"

Van'a gelen hastaların en büyük çekincelerinin Van'ı bilmiyor olmaları olduğunun altını çizen Dr. Başel, "Ciddi hastalıkların tedavisi için hastalar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirlere gider. Ama Allah'a şükür biz onu kırdık. Herkesin bir şekilde Van ile bağlantısı var. Boyundaki bütün glumus tümörlerini çıkaracak imkanlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Hekimlerimizin başarısı dünya ortalamasının üstündedir"

Yaklaşık 20 yıl önce Van'ın sağlıkta iyi olmadığını belirten Başel, "Yaklaşık 20 yıl önce Van'a geldim. O zamanlarda sağlıkta Van çok iyi durumda değildi. Yoğun bakım şartları çok kötüydü ve modern anlamda hastane yoktu. Şu anda Van, bu konuda pik yaptı. Bizim Van Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Türkiye'nin sayılı hastanelerinden biri. Üniversite hastanemiz yine öyle. Eğitim aldığımız dönemde bize hayal gelen ameliyatlar, şu anda çok rahat bir şekilde her yerde yapılıyor. Sağlık alanında Türkiye kesinlikle son 20 yılda çağ atladı. Hekim kalitemiz çok iyi. Dünyayla en iyi rekabet edebileceğimiz alan, sağlık diye düşünüyorum. Şu anda dünyada yapılıp da Türkiye'de yapılamayan yok. Hatta bizim hekimlerimizin başarısı, dünya ortalamalarının çok çok üstündedir" diye konuştu.

Şahdamarında 6 santimlik tümör olduğunu anlatan Ercan Fidan isimli hasta ise "Antalya başta olmak üzere birkaç yere başvurdum. Masada kalabilirsin, felç olabilirsin dediler. İnternetten araştırdık ve Halil Hocamla konuştuk. Güven verdi. Bende ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Ercan Fidan'ın ablası Nurhan Fidan da; Ankara, İstanbul ve Antalya gibi birçok merkezdeki hastanelere gittiklerini aktararak, "Felç riski olduğu için sıcak bakmadık. Sonra internetten Halil Hocaya ulaştık. Aslında ben önyargılıydım. Van'da böyle bir şeyin olacağını tahmin etmedim. Kardeşim 'deneyelim' dedi. Aradık hocayı bize sıcak davrandı ve geldik. Van'da böyle bir yerin olması çok iyi. Bunların Türkiye'nin her tarafında olmasını isteriz" diye konuştu.

Adana'dan gelen Özge Elibol isimli hasta da, yaklaşık 10 gün önce boynunda glumus tümörü olduğunu öğrendiğini belirterek, "Ailemle araştırma içerisine girdik. Baya geniş çaplı bir araştırma yaptık ama kısa sürede Halil Hocama ulaştık. Onun öncesinde de birçok hastane gezdik, birçok doktora sonuçlarımı attık. Açıkçası bana güven verici bir cevap vermediler. Sürekli 'felç kalırsın, sesini kaybedersin, konuşma güçlüğü çekersin' diye birçok söylemde bulundular. Bu da beni ve ailemi tedirgin etmeye başladı. Daha sonra Halil Hocamın bir hastasına ulaştık. O da bana Halil Hocanın bu işte çok iyi olduğunu söyledi. Bu şekilde onunla konuşunca içim rahatladı ve bende sonuçlarımı gönderdim. Halil Hoca da bana çok kısa sürede geri dönüş yaptı. Sonuçlarıma baktıktan sonra ameliyat olmamı söyledi. Her konuda yardımcı oldu. Ameliyat oldum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Sesim bile kısılmadı. Gayet iyi konuşuyorum. Bende de ilk başta Van denildiğinde bir tedirginlik oluştu. Ama şu an tedirginlik kalmadı. İnsanlar güvenerek gelebilirler" dedi.

'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu
'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu
'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu
'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu

Lokman Hekim, Türkiye, Kalp, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Masada kalırsın, sesin kısılır' denilen hastalar Van'da şifa buldu - Son Dakika


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