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Masada 'özel' kapışma

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 17 okuldan 80 öğrencinin mücadele ettiği 'Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Masada 'özel' kapışma, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 17 okuldan 80 öğrencinin mücadele ettiği 'Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl da on binlerce öğrenci sporla buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, aynı etkinlik çerçevesinde 7 ilçeden 17 okuldan 80 öğrenciyi masa tenisi şenliğinde buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde; sporun tabana yayılmasını ve her çocuğun oyun ve sporla buluşmasını hedefleyen etkinliklerin en anlamlılarından biri olan 'Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği', BUSKİ'deki kapalı spor salonunda renkli görüntülere sahne oldu.


Bursa'daki 17 özel eğitim kurumundan 80 öğrencinin mücadele ettiği şenlik, öğrenci yakınları tarafından da dikkatle izlendi. Karşılaşma öncesi birbirlerine başarılar dileyerek masanın iki yanına geçen rakipler, çekişmeli maçın ardından da birbirlerini kucaklayarak tebrik etti.


Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaları Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız da izledi. Sporcuları gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik eden Yıldız, dereceye giren özel sporculara madalyalarını taktı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
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