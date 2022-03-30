MASADA UNUTULAN CÜZDANI ÇALDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika

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BOLU'da, TEM Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinde masanın üzerine unutulan cüzdanı çaldıktan sonra otobüsle İstanbul'a giden kadın yakalandı. Kadının cüzdanı çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, hafta sonu TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Dinlenme tesisinde mola veren B.B.U. tesisten ayrıldığı sırada cüzdanını masanın üzerinde unuttu. Tesis içerisinde yürüdüğü sırada masanın üzerindeki cüzdanı gören M.T. isimli kadın ise bir süre çevresinde dolaştıktan sonra uygun anı bekleyip cüzdanı çalarak uzaklaştı. Cüzdanının çalındığını fark eden B.B.U. durumu jandarmaya bildirdi. Tesiste bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, masanın üzerinde bulunan cüzdanı M.T. isimli kadının çaldığını ve otobüse binerek İstanbul'a gittiğini belirledi.

Otobüsün Kocaeli'nin Körfez ilçesi sınırlarında olduğunu tespit eden jandarma ekipleri durumu Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis ekiplerinin operasyonunda cüzdanı çaldığı tespit edilen M.T. otobüste yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.T. serbest bırakıldı. Çalınan cüzdan ise B.B.U.?ya teslim edildi.