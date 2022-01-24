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Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor

24.01.2022 12:17

Masai Mara Ulusal Parkı'ndan genel görüntüler Otlayan hayvanlar Aslan Çoban ve koyun sürüsü Dişi aslan Keçi ve koyun sürüsü ile zebra, öküz başlı antilop ve antiloplar bir arada İnek sürüsü Filler Kenya'nın güneybatısındaki Masai Mara Ulusal Parkı'nın hemen yanında geleneksel bir Masai köyü...

Masai Mara Ulusal Parkı'ndan genel görüntüler

Otlayan hayvanlar

Aslan

Çoban ve koyun sürüsü

Dişi aslan

Keçi ve koyun sürüsü ile zebra, öküz başlı antilop ve antiloplar bir arada

İnek sürüsü

Filler Kenya'nın güneybatısındaki Masai Mara Ulusal Parkı'nın hemen yanında geleneksel bir Masai köyü olan Olboma Manyatta sakinleri, vahşi yaşamla iç içe bir hayat sürdürüyor. Köydeki koyun ve inek sürüleri, antilop göçü sırasında onları takip eden yırtıcı hayvan tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Sürüye eşlik eden çobanlar, aslan, leopar, sırtlan, çita gibi yırtıcı hayvanlara karşı hayvanlarını korumak için olağanüstü dikkat gösteriyor.

Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor
Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor
Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor

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Kenya, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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