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Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak - Son Dakika

Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak

06.11.2021 21:10

Afrika'da yaşayan Masai kabilesi üyeleri, yarın koşulacak 43. İstanbul Maratonu'nda, "Avrasya'dan Afrika'ya Kıtalar Arası Su Yürüyüşü"nü başlarında taşıyacakları su kovalarıyla yapacak.

Afrika'da yaşayan Masai kabilesi üyeleri, yarın koşulacak 43. İstanbul Maratonu'nda, " Avrasya'dan Afrika'ya Kıtalar Arası Su Yürüyüşü"nü başlarında taşıyacakları su kovalarıyla yapacak.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya Türkiye'den duyurmak amacıyla dernek tarafından davet edilen Masailer, Türkiye'ye ulaştı.

Masailer, geleneksel kıyafetleri ve yanlarında taşıdıkları su kovalarıyla havalimanında ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masai kabilesinden Farida İbrahim Mtumwa, ülkelerindeki su sorununu Türkiye'den dünyaya duyurabilme imkanı sunduğu için derneğe teşekkür etti.

Mtumwa, suya ulaşmak için uzun yollar yürüdüklerini belirterek, "Uzun yollar boyunca, bazen kafamızda bazen ellerimizle kovaları taşıyoruz. Bazı kadınlar hamile olsalar dahi bu uzun mesafeleri yürümek ve bu ağır kovaları taşımak zorundalar. Bu kadar yol yürüyüp su taşısak da taşıyabildiğimiz sular ancak yemek yapmaya ve içmeye yetiyor. Duş almak, temizlenmek için yeterli suyu her zaman bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saida Said Juma ise Tanzanya ve Afrika'nın köylerindeki su problemlerini dünyaya anlatmak için Türkiye'ye geldiklerini kaydetti.

Suyun "hayatın kaynağı" olduğuna dikkati çeken Juma, "Hayatta yaptığımız her şey suya dayalı, susuz hiçbir şey olmaz. Bir anne olarak çocuklarımız ile birlikte yaklaşık 4-5 kilometre yol yürüyoruz. Kilometrelerce yol yürüyoruz ama bazen gittiğimiz su kaynaklarının kurumuş olduğunu görüyoruz. Öyle zamanlarda daha çok yürümek zorunda kalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Zakia Pleacide Kanji de buldukları su kaynağının çoğunun temiz olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Köylerde yaşayan insanlar çok büyük su sıkıntıları yaşıyor. Biz anne olarak su bulmak için uzun yollar yürüyüp büyük sıkıntılar çekerek suya ulaşıyoruz. Üstelik bulduğumuz sular da temiz değil. Bu sular hayatımızı ve sağlımızı tehdit ediyor. Özelikle su aldığımız yerlerden hem insanların su alması hem de inekler gibi hayvanların oradan su içmesi büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor."

Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak
Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak
Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak
Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak

İstanbul, Türkiye, Avrasya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masailer, İstanbul Maratonu'na başlarında su kovaları taşıyarak katılacak - Son Dakika
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