Son Dakika Haberleri: Masaj derneğine fuhuş baskını: 2 gözaltı
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Masaj derneğine fuhuş baskını: 2 gözaltı

1 saat önce

İZMİT'te, masaj ve SPA derneğinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, dernek binasına baskın düzenledi.

Masaj derneğine fuhuş baskını: 2 gözaltı, System.String[]

İZMİT'te, masaj ve SPA derneğinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, dernek binasına baskın düzenledi. Operasyonda biri kadın, 2 dernek yöneticisi gözaltına aldı.

İzmit Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde, bir masaj ve SPA derneğinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, dernek binasını incelemeye aldı. Bir süre boyunca masaj salonunun bulunduğu binayı takibe alan ekipler, derneğe baskın düzenledi. Baskında fuhuşa zorlanan 4 kadın ile fuhuşa aracılık ve yer temin etikleri gerekçesiyle dernek yöneticisi kadın H.Ç. (34) ve H.E. (51) gözaltına alındı.

Fuhuş yapmaya zorlanan 4 kadının ifadelerinde dernek binası içerisinde fuhuş yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenilirken, dernek yöneticileri iddiaları reddetti. 4 kadın emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, H.Ç. ile H.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Derneğin kapatılması için idari işlem başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:44 Kaynak: DHA
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