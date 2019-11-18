Son Dakika Haberleri: Masaj salonları işletmeci ve mesul müdürleri bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Masaj salonları işletmeci ve mesul müdürleri bilgilendirildi - Son Dakika

Masaj salonları işletmeci ve mesul müdürleri bilgilendirildi

6 saat önce

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odasında yapılan, polis, zabıta ve sağlık görevlerinin de katıldığı toplantıda masaj salonlarıyla ilgili birçok konu ele alınarak fikir alışverişi ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Masaj salonları işletmeci ve mesul müdürleri bilgilendirildi, System.String[]

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odasında yapılan, polis, zabıta ve sağlık görevlerinin de katıldığı toplantıda masaj salonlarıyla ilgili birçok konu ele alınarak fikir alışverişi ve bilgilendirmelerde bulunuldu.


Toplantıya masaj salonu işletmecileri ve mesul müdürlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi'nden gelen yetkili kişiler katıldı. Toplantıda; işletme sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar, meslekteki yanlış anlaşılmalar, çalışma saatleri, ücret tarifeleri ve haksız rekabet konularında fikir alışverişinde bulundu.


Toplantı sonrası konuşan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, "Masaj salonu işletmelerimizin denetimlerde sıkıntı yaşamaması adına bu tür bilgilendirme ve istişare toplantıları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimize, Sağlık Müdürlüğümüze ve Emniyetimize bizlere olan destekleri için teşekkür ederim. Gelen tüm masaj salonu işletmecileri ve mesul müdürlerine teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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