Masaj Salonlarına Rüşvet Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kamu görevlilerine rüşvet verdikleri değerlendirilen masaj salonu sahipleri ile ortaklarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kamu görevlilerine rüşvet verdikleri değerlendirilen masaj salonu sahipleri ile ortaklarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tekirdağ KOM ekipleri, rüşvet suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli Çorlu
'nun Hıdırağa Mahallesi ile Kırklareli
ve Muğla
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K, A.S, E.E.A. ve İ.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: İHA
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