Son Dakika Haberleri: Masaj Salonlarındaki Rüşvet Soruşturmasında 4 Gözaltı

Masaj Salonlarındaki Rüşvet Soruşturmasında 4 Gözaltı

40 dakika önce

TEKİRDAĞ, Kırklareli ve Muğla'da, kamu görevlilerine rüşvet verdikleri iddiasıyla masaj salonu sahibi ve ortakları 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Masaj Salonlarındaki Rüşvet Soruşturmasında 4 Gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ, Kırklareli ve Muğla'da, kamu görevlilerine rüşvet verdikleri iddiasıyla masaj salonu sahibi ve ortakları 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonun ikinci aşamasında ise rüşvet alan kamu görevlilerinin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da masaj salonları sahipleri tarafından kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddiaları üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmaların ardından kamu görevlilerine rüşvet verdiğini belirlediği kişilere yönelik, Tekirdağ, Kırklareli Muğla'daki adreslere düzenlediği operasyonlarda A.K., A.S., E.A. ve İ.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. 

Emniyet yetkilileri operasyonun ikinci aşamasında ise rüşvet alan kamu görevlilerinin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışmalara devam edileceğini belirtti. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:58 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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