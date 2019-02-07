Son Dakika Haberleri: Masaj Salonu Baskınında 3 Şüpheli Fuhuştan Tutuklandı

Masaj Salonu Baskınında 3 Şüpheli Fuhuştan Tutuklandı

53 dakika önce

Kırşehir'de fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Masaj Salonu Baskınında 3 Şüpheli Fuhuştan Tutuklandı, System.String[]
Kırşehir'de fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen U.D., U.D. ve Y.Ş. yaptıkları savunmanın ardından 'fuhşa arcılık etmek ve yaptırmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 4 aylık fiziki takip sonrası Cacabey Meydanı'nda bulunan adrese baskın düzenlemiş fuhuş ve fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle farklı bölgelerde U.D., U.D. ve Y.Ş.'yi gözaltına almıştı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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