Son Dakika Haberleri: Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu

40 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve spa salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptıran 2 yönetici, polis ekipleri tarafından yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve spa salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptıran 2 yönetici, polis ekipleri tarafından yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, spa ve masaj salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptırıldığı ihbarı, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, dernek binasını takibe aldı. Binadan çıkan şahıslardan alınan ifadeler neticesinde dernekte fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri belirlenen dernek yöneticisi H.Ç. (34) isimli kadın ve H.E. (51) ile fuhuş yaptıkları iddia edilen 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.


Dernek binasının mühürlenmesi için çalışma başlatıldı


'Mağdur' sıfatı ile Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan 4 kadının fuhuş yaptıkları yönündeki iddiaları kabul ettikleri, H.Ç. ve H.E.'nin ise suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yapan 4 kadın serbest bırakılırken, dernek yöneticisi H.Ç. ve H.E. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, fuhuş yaptırılan dernek binasının mühürlenmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu
Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın, kendini yakarak hayatına son verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:27:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]