Masaj Salonu Görünümlü Fuhuş Salonuna Baskın: 3 Gözaltı
1 saat önce
Masaj salonu görünümlü fuhuş salonuna baskın: 3 gözaltıKIRŞEHİR - Kırşehir'de masaj salonu görünümlü fuhuş salonuna baskın düzenleyen polis, 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
Masaj salonu görünümlü fuhuş salonuna baskın: 3 gözaltı
KIRŞEHİR - Kırşehir
'de masaj salonu görünümlü fuhuş salonuna baskın düzenleyen polis, 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
Masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine hareket eden polis, 4 aylık fiziki takip sonrasında Cacabey Meydanında bulunan adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında fuhuş ve fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle farklı bölgelerde U.D., U.D., ve Y.Ş.,'yi göz altına aldı.
Şüpheli şahıslardan U.D.,'nin üzerinden kullanıma hazır uyuşturucu madde çıktığı bilgisine ulaşıldı. Masaj salonunda çalışan 3'ü yabancı uyruklu 7 kadın ise zührevi hastalıklar bölümüne kontrol amaçlı gönderildi.
Kırşehir'de bir masaj salonuna da ruhsatsız çalıştığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı. Şüpheli şahıslar Emniyette yapılan sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: İHA
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