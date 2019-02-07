Son Dakika Haberleri: Masaj Salonu Yangını

Masaj Salonu Yangını

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir masaj salonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir masaj salonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Foça Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan çıkan dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasar oluşturdu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:29 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Güncel
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