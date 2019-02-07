Masaj Salonu Yangını
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir masaj salonunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde bir masaj salonunda çıkan yangın hasara neden oldu. Foça
Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan çıkan dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasar oluşturdu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:29 Kaynak: AA
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