Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı - Son Dakika

Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

6 saat önce

İZMİT'te polisin bir masaj salonuna yaptığı fuhuş baskınında, internet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı, System.String[]

İZMİT'te polisin bir masaj salonuna yaptığı fuhuş baskınında, internet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit'te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, ardından baskın düzenledi. Polis, 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 1'i kadın, 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:30 Kaynak: DHA
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