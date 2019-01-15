Son Dakika Haberleri: Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu

Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu

38 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj ve terapi merkezinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Masaj salonuna düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi O.İ. ve Z.İ. isimli şahıslar yakalandı Gözaltı işlemlerinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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