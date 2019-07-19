Masaj salonuna fuhuş operasyonu
1 saat önce
Mersin'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:23 Kaynak: AA
'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Çankaya
Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi M.Ö'yü gözaltına aldı.
"Fuhşa yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.
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