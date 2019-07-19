Son Dakika Haberleri: Masaj salonuna fuhuş operasyonu
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Masaj salonuna fuhuş operasyonu

1 saat önce

Mersin'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Mersin'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi M.Ö'yü gözaltına aldı.
"Fuhşa yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:23 Kaynak: AA
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