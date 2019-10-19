Son Dakika Haberleri: Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K, M.Ö. ve masaj salonu çalışanı M.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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