Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA ) -İZMİT'te, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA ) -İZMİT'te, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonunu izlemeye aldı. Bir süre bölgeyi izleyen ekipler, masaj salonuna gerçekleştirdikleri operasyonda S.E., Ç.V. ve N.D. isimli 3 kadını gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Masaj salonunda fuhşa zorlandıkları anlaşılan 5 kadın ise işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


İzmit, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
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