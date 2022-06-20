Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı

20.06.2022 16:11
Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı

Trabzon'da gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, adresi belirlenen bir masaj salonuna fuhuş baskını yaptı. Yapılan baskında 2 kadın suçüstü yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Harekete geçen polis ekiplerince masaj salonuna yapılan baskında 2 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme çalışanı ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Masaj salonunda fuhuş yapan kadınlar suçüstü yakalandı

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yakalananlar haklarında 'fuhşa teşvik aracılık ve zorlama' suçundan tahkikat başlatılırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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GASBETTİKLERİ KAMYONETİN ŞOFÖRÜNÜ YOLDA BIRAKTILAR GASBETTİKLERİ KAMYONETİN ŞOFÖRÜNÜ YOLDA BIRAKTILAR
Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika
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