Harekete geçen polis ekiplerince masaj salonuna yapılan baskında 2 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme çalışanı ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika

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