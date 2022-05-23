Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar - Son Dakika
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Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

23.05.2022 12:51

Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar Denizli'de masaj salonu adı altında fuhuş yapan yabancı uyruklu 3 kadın, işletme sahibi ve müşterileri yapılan operasyonla yakalandı.

Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

DENİZLİ - Denizli'de masaj salonu adı altında fuhuş yapan yabancı uyruklu 3 kadın, işletme sahibi ve müşterileri yapılan operasyonla yakalandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme sahibi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar
Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar
Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar
Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

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Kaynak: İHA

Ahlak Büro Amirliği, Pamukkale, Denizli, Masaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar - Son Dakika
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