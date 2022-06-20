Masaj salonunda fuhuşa baskın - Son Dakika
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Masaj salonunda fuhuşa baskın

20.06.2022 14:28
Masaj salonunda fuhuşa baskın

Trabzon'da masaj salonunda fuhuş yapan şahıslar yakalandı.

Trabzon'da masaj salonunda fuhuş yapan şahıslar yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen polis ekiplerince masaj salonuna yapılan baskında 2 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme çalışanı ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yakalananlar haklarında 'fuhşa teşvik aracılık ve zorlama' suçundan tahkikat başlatılırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Masaj salonunda fuhuşa baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Masaj salonunda fuhuşa baskın - Son Dakika
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