Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen polis ekiplerince masaj salonuna yapılan baskında 2 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme çalışanı ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Masaj salonunda fuhuşa baskın - Son Dakika

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