Masaj salonunda fuhuşa tutuklama
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MERSİN'de fuhuşa yer ve imkan sağladığı iddiası ile gözaltına alınan M.Ö. (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:38 Kaynak: DHA
MERSİN'de fuhuşa yer ve imkan sağladığı iddiası ile gözaltına alınan M.Ö. (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, merkez Çankaya
Mahallesi'ndeki bir işhanının 3'üncü katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine iş yerini takip etmeye başladı. Salondan çıkan bir erkeğin içeride fuhuş yapıldığını söylemesi üzerine baskın yapan polis, salondaki 1 kadın ile M.Ö. isimli erkeği gözaltına aldı.
Emniyette mağdur olarak ifadesi alınan kadın serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi. Gazeteciler tarafından görüntülenmemek için elleri ile yüzünü kapatan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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