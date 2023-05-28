Masaj salonunda silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Masaj salonunda silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

28.05.2023 03:39

Uşak'ta bir masaj salonunda çıkan kavgada bir kişi kafasından vurularak kaldırıldığı hastanede ölürken 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Uşak'ta Dikilitaş Mahallesi'ne bağlı Barbaros Caddesi'nde bir masaj salonunda meydana gelen olayda iddialara göre masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Masaj salonunda silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

KAFASINDA TABANCAYLA VURDU

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.'nun arkadaşı Özay Kavcı'yı kafasından tabancayla vururken işletme M.O.'yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

Masaj salonunda silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

EKİPLER SALDIRGANI ARIYOR

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerce şüpheli N.Ö.'yü arama çalışması başlatıldı.

Masaj salonunda silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • mustafa kemal ünal: şu akepe iktidara geldiğinden beri ülke masaj salonu ve kumarhane doldu, her türlü ihbara rağmen haklarında bir işlem yapılmaması da cabası Cevap Yaz 20 41 Yayından Kaldır
  • Hakan Uzuner: Şu koruma bandını çekmeyi bir türlü öğrenemediler. Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Dikilitaş Mahallesi, kavga, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Masaj salonunda silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masaj salonunda silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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