Masaj ve spa salonlarının 'doktor balık' ilgisi - Son Dakika

Masaj ve SPA salonlarının 'doktor balık' ilgisi

Sedef başta olmak üzere birçok cilt hastalığını tedavi ettiğine inanılan 'doktor balıklar', Antalya'da üretiliyor. Doktor balıklar, SPA ve masaj salonlarından büyük ilgi görüyor.

Sivas'ın Kangal ilçesindeki balıklı kaplıcada 37 derecelik suda yaşamlarını sürdürebilen sazangillerden olduğu tahmin edilen ve 'doktor balıklar' olarak tanınan balıkların, başta sedef olmak üzere çok sayıda cilt hastalığını tedavi ettiğine inanılıyor. 37 derece suya giren cilt hastalığı bulunanların yumuşayan yaralarının kabuklarını temizleyerek yaranın iyileşmesine yardımcı olan doktor balıklar, çok sayıda üniversite tarafından yakından inceleniyor.

Sivas'ta doğal yollarla üreyen bu balık türü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde farklı boyutlardaki havuz ve akvaryumlarda üretildi. 3 bin 500 yavru doktor balık, Türkiye'nin her yerine siparişe göre gönderiliyor. Satın alanlar arasında kişisel bakım merkezleri, masaj ve SPA salonları da bulunuyor.

'UZAK DOĞU VE AVRUPA'DA ÇOK YAYGIN'

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Süleyman Öztürk, balıkların ciltteki hastalıklara iyi geldiğini tahmin ettiklerini söyledi. Doktor balıkların Türkiye'den kaçırılıp Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde pazarlandığını, burada ün yaptıktan sonra Türkiye'nin hemen tescillendirip sahip çıktığını aktaran Öztürk, " Uzakdoğu'da yaygınca kullanılıp, Japonya, Almanya ve ABD'ye yıllarca satılmış. Ancak biz Sivas'taki kaplıcalardan getirip burada ürettik. Burada 150 anaç 3 bin 500 yavru doktor balık var. Bizdekiler daha önce insan tedavisinde kullanılmamış, hastalığı bulunmayan balıklar. Normalde 10-15'i bir kişi için kullanılıp başka insanlara kullanılmaz. Hastalıkların bulaşmasını önlemek için. Güzellik merkezlerinden çok fazla talep geliyor. Satın almak istiyorlar" diye konuştu.

Süleyman Öztürk, balıkların esas faydasının Sivas'taki kaplıcada bulunan selenyumlu suyla daha belirgin görüldüğünü sözlerine ekledi.